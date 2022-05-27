Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? İşte, Oğuz Gündoğdu'nun biyografisi...

Türkiye'nin isminden bahsettiği Deprem Uzmanı Oğuz Gündoğdu, sevenlerini yasa boğdu. Gündoğdu'nun vefat haberini duyanlar arama motorlarında Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden öldü? soruları merak konusu oldu. Haberimizde merak edilen bilgilere yer verdik. İşte, Oğuz Gündoğdu'nun biyografisi...

DEPREM UZMANI OĞUZ GÜNDOĞDU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NEDEN ÖLDÜ? İŞTE, OĞUZ GÜNDOĞDU'NUN BİYOGRAFİSİ...

Oğuz Gündoğdu, 1947 yılında Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dünyaya geldi. Uzun yıllardır İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi olan Gündoğdu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda uzmanlığı ile bilinen ve öte yandan 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekliliğe ayrılmasının ardından Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yapmış, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürmüştür.

Türkiye için yaklaşan ve özellikle Büyük Marmara depremi için vatandaşa uyarıda bulunan Oğuz Gündoğdu’nun ölüm nedeni henüz bilinmemektedir. Doğal sebeplerden vefat ettiği tahmin ediliyor.

Daha önce kalp ameliyatı olan ve rutin kontrollerde damar tıkanıklığı tespit edilen Gündoğdu, özel bir hastanede ameliyata alınırken gerçekleştirilen müdahale ile stent takıldı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan 75 yaşındaki deprem uzmanı hayatını kaybetti.

AFAD'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ünlü Deprem Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu'nun vefatına ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) taziye mesajı yayımladı. Paylaşılan mesajda, "Vefat ve Başsağlığı; İstanbul Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi deprem uzmanı, Dr. Oğuz GÜNDOĞDU aramızdan ayrılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve bilim camiasına sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.