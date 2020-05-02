Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan 5 ilimizi uyardı

Girit'te meydana gelen deprem sonrası uyarıda bulunan Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta'yı uyararak "Bugün deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmakta yarar var" dedi.

"MUĞLA, ANTALYA, AYDIN, BURDUR, ISPARTA HAZIRLIKLI OLSUN"

Girit Yunan sınırlarında demek yanlıştır. Siyasi olarak bizim dışımızda olsa da bu Güney Ege dalma batma kuşağının uzantısının karadaki devamı Fethiye, Çameli üzerinden Denizli, Burdur, Isparta göller bölgesine kadar gidiyor. Bütün bu saydığım yerler deprem çekincesi altında. İrili ufaklı devam edecek. Korku vermek istemem ama Muğla, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta bugün deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmakta yarar var."

AFRİKA'NIN KUZEYE DOĞRU TOSLAMA HIZI ARTTI

"Ege bölgesindeki dalma batma kuşağı çok etkin. Son 4 yıldır sürekli konuşuyoruz, Afrika ana karasının Ege Bölgesi ve Batı Anadolu Bölgesi altına dalış hızı yılda 3-4 santimetre iken şu anda bu 6-8 santimetreye kadar vardı. Yani Afrika'nın kuzeye doğru toslama hızı arttı. Bunun artması gerek Ege Denizi bölgesini, gerekse Mora Yarımadası ve Adriyatik'i ve gerekse Girit, Türkiye kanadını germeye başladı.

"2020-2022 ANADOLU'DA DEPREMLE YILI OLACAK"

2018 de yaptığım açıklamada 2020-2022 yılları burada ve Anadolu'da depremler yılı olacak demiştim. Depremler siyasi sınır tanımaz.