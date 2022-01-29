Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Marmara depremi için konuştu! "7'den daha büyük, minimum 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz"

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haberlercom'da açıklamalarda bulundu. Marmara bölgesinde beklenen büyük deprem hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin uluslararası arenada yapılan çalışmalar olduğunu dile getirdi. Parsons School of Design ve diğerlerinin 2000 yılında yaptığı çalışmaya değinen Naci Görür, ABD'li bir bilim adamı önderliğinde yaptığı çalışmayı attı.

"HER AN OLMAK KAYDIYILA 30 YIL İÇERİSİNDE"

Dr. Naci Görür, çalışmada Türk bilim adamlarının da olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Onlar tarihsel depremleri göz önüne alarak bu stres transferi hesaplarını yaparak bir de uydu verilerinden levha hareketlerini göz önüne alarak yaptıkları bir çalışmada söyledikleri şu: 1999 depremlerinden hemen sonra, 99 tarihinden itibaren, her an olmak kaydıyla 30 yıl içerisinde Marmara'da 7'den büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 62+ (-15) dir. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar, araştırmalar bu araştırmayı teyit eder durumdadır."

"YAKIN GELECEKTE 7'DEN ÜZERİ, 7'DEN DAHA BÜYÜK"

Sözlerini sürdüren Naci Görür, olası deprem hakkında şunları söyledi:

"Biz dolayısıyla Marmara'da 30 yıl içerisinde bir deprem bekliyoruz. 22 sene geçti, bu da gösteriyor ki yolun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu nedenle Marmara'da yakın bir gelecekte 7'den üzeri veya 7'den daha büyük. Minimum 7.2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz demek bir kehanet olmayacak. Dolayısıyla hiçbir bilim adamı yıl, sene vererek deprem bekliyorum demez. Onlar bilim insanı değildir. İstanbul yakın bir gelecekte büyük bir depreme gebe gibi gözüküyor. "