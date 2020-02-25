Deprem uzmanı Turgutlu’da konuşacak

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in konuşmacı olarak katılacağı "Turgutlu fay hatları ve depremler" konulu bir konferans gerçekleştirilecek.

Manisa'nın birçok ilçesinde hissedilen depremler nedeniyle Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Turgutlu'nun Fay Hatları ve Deprem Konferansı düzenleniyor. Turgutlu eski Belediye Binasında Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak konferansta Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuşmacı olarak yer alacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'nun fay hatları, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler gibi daha birçok konunun konuşulacağı bu önemli konferansa tüm halkımız davetlidir. Afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hem vatandaşlarımızı bu konularda bilinçlendirmek için hem de kamu kurum ve kuruluşlarının bu durumlara hazırlıklı olması için gerekli adımları atacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA