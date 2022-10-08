Deprembilimci Naci Görür bu ay içerisinde yaşanacak olan güneş tutulması için konuştu: "Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir"

17 Ağustos 1999 depremi öncesi yaşanan güneş tutulması nedeniyle, vatandaşların bu ay yaşanacak olan tutulmayla ilgili endişeli sorularını sosyal medya hesabından yanıtlayan Deprembilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir” diyen Naci Görür, “Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir” ifadelerine yer verdi.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLABİLİR"

Twitter hesabı üzerinden bir tweet dizesi ile açıklama yapan Naci Görür, şunları yazdı:

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“Kimi takipçilerim soruyor. Bu ay güneş tutulması olacak . 17 Ağustos 1999 depreminden önce de olmuştu. Endişeliyiz hocam ya tekrar olursa diyorlar. Ay Dünya ile Güneş arasına girdiğinde bu olay gerçekleşir. Bu olay sırasında üç gezegen de aynı sırada olduğu için Dünya üzerine daha fazla çekim uygularlar. Bu çekim hem hidrosferde hem de litosferde kabarmalara neden olur. Kimi zaman litosferdeki kabarma 25-30 cm varabilir. Normalde bu çekim kuvveti büyük depremlere neden olmaz. Ancak kimi yerlerdeki faylar aşırı stres biriktirmiş ve deprem üretmeye zaten hazır hale gelmiş ise o faylar üzerinde depreme neden olabilir. Yani bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir. Sevgiyle."