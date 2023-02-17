Depremde 25'ten fazla yakınını kaybetti! Kahtalı Mıçe'den kahreden sözler: "Yaşadığıma sevinemiyorum, çok üzüldüm"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkiledi. Deprem felaketine Adıyaman'da yakalanan Kahtalı Mıçe lakaplı Türk Halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan, Habertürk'e konuştu.

Depremde 25'ten fazla yakınını hayatını kaybettiğini ifade eden Kahtalı Mıçe, "Yaşadığıma sevinemiyorum" dedi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, ÇOK ÜZÜLDÜM"

Mustafa Aslan, depremin ardından uzun süre kendine gelemediğini ifade ederek, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Aslan, "Adıyaman'a eskiden 'Oy aman aman burası Adıyaman' diyorduk, şimdi diyoruz ki; oy aman aman burası Acıyaman. Öyle oldu maalesef... Çok üzgünüm. 20 senem Adıyaman merkezde geçti. Saatlerce kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm. Her taraf darmadağın olmuş. Nereye baksam çökmüş. Allah yardım etsin" dedi.

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"YAKINLARIMDAN, AKRABALARIMDAN 25 KİŞİDEN FAZLASI RAHMETLİ OLDU"

Adıyaman'da yaşayan yakınları ve akrabalarının depremde vefat ettiğini belirten Aslan, "Benim de Adıyaman'da oturan yakınlarımdan, akrabalarımdan 25 kişiden fazlası rahmetli oldu. Çoğunu Adıyaman'a defnettiler, bir kısmını da Kahta'ya defnettik" diye konuştu.

"GİDENLERİN GERİ GELMEMEZLİK YAPMAMASI LAZIM"

Adıyamanlı vatandaşlara felaketin izlerinin sarılması sonrasında memleketlerine dönme çağrısı yapan Aslan şunları söyledi:

"Hep beraber el birliği ile Adıyaman'ı tekrar kalkındırmamız lazım. Gidenlerin geri gelmemezlik yapmaması lazım. Lütfen, rica ediyorum. Burası bizim memleketimiz. Ben gitmedim, ben buradayım. Ben 'Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum. Ben öyle bir şey yapamadım, yapamam da. Buradaki insanlara yardımcı oluyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz."