Depremde bu iki bina hiç hasar almadı! Sismik izolatörün önemi gözler önüne serildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası birçok bina yerle bir olmuş enkaz altında ise binlerce kişi ölü ve yaralı olarak çıkartılmıştı. 10 ili etkileyen büyük deprem sonrası binalar da ne gibi tedbirler alınmalı uzmanlar bu konu hakkında konuşurken Malatya ve Gaziantep'te iki hastane hiç hasar almadan depremi atlattı.

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Depremde bu iki bina hiç hasar almadı! Sismik izolatörün önemi gözler önüne serildi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası 10 il etkilenmiş ve 13 milyon kişi etkilenmişti. Şehir merkezlerinde ki ve kırsal kesimdeki birçok bina harabeye dönmüş ciddi çatlaklar oluşmuştu. Malatya ve Gaziantep'i de etkileyen büyük depremde iki hastane büyük hasar almış Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Gaziantep İnayet Topçu Hastanesi, en az hasarla depremden kurtulan hastanelerin neden hasar almadığı hakkında uzmanlar bilgi verdi.

"ZEMİN İLE BİNA FARKLI HAREKET EDİYOR"

Deprem sırasında her iki hastanede kaydedilen videoları izleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Jeofizik Mühendisliği Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akgün "Malatya Hastanesindeki görüntüde izolatör sayesinde zemin ile bina farklı hareket ediyor. Gaziantep İnayet Topçu Hastanesinde kaydedilen görüntü ise bu sistemin bina içindeki etkisini gösteriyor. Binanın çok sallanmasını engellemiş. Böylece hemşireler ayakta durabilmiş ve kuvözleri tutabilmiş. Binayı zemine sabitlediğimiz zaman otomatikman bina ve zemin ortak hareket ediyor ve bina zeminden aldığı enerjiyi atıncaya kadar sallanmayı sürdürüyor.

Depremde bu iki bina hiç hasar almadı! Sismik izolatörün önemi gözler önüne serildi!

"BU SİSTEM ARABA AMORTİSÖRLERİNDE KULLANILAN SİSTEMDİR"

Bu sallanma sırasında bina esnekliğini kaybederse yıkılıyor. İzolatör dediğimiz sistem araba amortisörlerinde kullanılan bir sisteme benzer. Yaylı bir sistemle bina zeminden ayrılıyor. Böylece bina, zemindeki davranışın tamamını içine almıyor. İzolatör, zemin hareketinin kontrollü olarak binaya aktarılmasını sağlıyor." ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Akgün, bu sistemin, doğru yapılırsa koruma sağladığına değinerek, "Bu sistem sonradan yapılan binalara da uygulanabilir fakat maliyeti yüksek olur. Çünkü kolonlar kesilecek ve kolonların arasına konacak." ifadelerini kullandı.

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