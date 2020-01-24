Depremde cami minaresi yıkıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'ın Gerger ilçesinde cami minaresi yıkıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Ulu Camii minaresinin kısmen yıkılmasına neden oldu. Yıkılan minare cami yanında bulunan bir minibüsün üzerine düştü. Park halindeki minibüste maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA