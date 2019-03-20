Depremde evleri yıkılan vatandaşlar yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin etkisini, evi yıkılan vatandaşlar gözyaşları içerisinde anlattı. Deprem anında yıkılan evin içerisinde kalan bir vatandaş, "Çatı ayrıldı, gökyüzünü gördüm. Tuğlalar kafama düşüyordu" diyerek olayın şokunu halen atlamadığını ağlayarak söyledi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34'te 5.5 büyüklüğünde meydana gelen ve birçok evin yıkılmasına neden olan deprem sonrası, vatandaşlar sokakta beklemeye devam ediyor. Evi yıkılan vatandaşlara Kızılay tarafından kumanya verilirken, bölgede kaymakamlık ve belediye çalışmalarını sürdürüyor. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri de oluşabilecek olumsuzluklara karşı depremin etkili olduğu bölgelerde hazır bulunduruluyor.

Depremde hasar gören mahallelerden Uçarı Mahallesi'nde 15 evin yıkıldığı, 20 evin ise hasar aldığı bildirildi. Yıkılan evlerde eşyaların dışarıya kadar devrilerek sürüklendiği gözlendi. Mahallede bir kişinin yaralandığı bilgisine ulaşılırken, evleri yıkılan vatandaşların halen o anların etkisinde olduğu görüldü.

Mahalle muhtarı: "15 ev tamamen yıkıldı, 20 ev hasarlı"

Mahalle Muhtarı Serkan Aydın, mahallelerinde 15 evin kullanılamayacak derecede yıkıldığını 20'ye yakın evin de hasar gördüğünü kaydetti. Depremde mahallede Ayşe Arslan isminde bir kadının yaralı olduğunu belirten Aydın, "Yaralının sağlık durumun iyi. Hastanede tedavi olup geri geldi" diye konuştu.

"Çatı ayrıldı ve gökyüzünü gördüm"

Sarsıntıya yatakta uyurken yakalanan 53 yaşındaki Emine Doğan, o anları gözyaşlarıyla anlattı. Evinin tamamen yıkıldığını ifade eden Doğan, "Her şey birden sallanmaya başladı. Dışarı çıkamadım. Deprem bitinceye kadar durdum ve üstüme yorgan örttüm. Çatı ayrıldı ve gökyüzünü gördüm, tuğlalar tepeme iniyordu" diye konuştu.

Doğan, 1999 yılında Gölcük depreminde de evinin su altında kaldığını belirterek, bu olayla birlikte ikinci kez evsiz kaldığını dile getirdi.

Deprem anında eşiyle birlikte yemek yediğini belirten Ramazan Ünlü ise, "Birden sallamaya başladı. Eşimle el ele tutuşup kendimizi dışarı attık. Bir dakikanın içerisinde hepsi yıkıldı. Allah'ıma çok şükür sağız. Deprem Allah'tan, beterin beteri var. Eve giremeyeceğiz, şimdi ne olacak ben de bilmiyorum" dedi.

Evi yıkılan 71 yaşındaki Zeliha Çağlan da "Ne yapacağız bilmiyorum. Çok korktuk" diyerek evinin önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Öte yandan ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor.

Kaynak: İHA