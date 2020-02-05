Depremde görev alan gönüllü arama kurtarma ekibinden Vali Şentürk'e ziyaret

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Elazığ depreminde arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan İHH arama kurtarma ekibini makamında kabul etti.

Vali Şentürk, Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Mustafa Söğütlü ile deprem sonrası bölgede görev alan ekibi kabulünde, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bilecik İHH Arama Kurtarma Başkanı Söğütlü de Elazığ depremi sonrası İHH Genel Merkez Arama Kurtarma Koordinatörlüğünden gelen operasyon emri üzerine afet bölgesine İHH Bilecik olarak öğrenci, memur ve esnaftan oluşan 9 gönüllü personelle intikal ettiklerini anlatarak, afet bölgesinde Sürsüre Mahallesindeki Dilek Apartmanının enkazında arama kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerinde görev aldıklarını bildirdi.

Şentürk, İHH ekibi adına Söğütlü'ye teşekkür belgesi verdi.





Kaynak: AA