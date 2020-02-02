Depremde hasar alan bina yıkılırken çöktü

Malatya'da depremden dolayı ağır hasar alan bina, yıkım esnasında çöktü. Çökme anı ise amatör kameralara yansıdı.

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da ağır hasarlı binaların güvenli şekilde yıkılma işlemine başlanıldı. 5 binin üzerinde ağır hasarlı evin olduğu Malatya'da, dün itibariyle başlayan yıkım çalışmalarında kent merkezinde bulunan Sivas Caddesi üzerindeki Yağmur Apartmanı kontrollü şekilde yıkılmaya başlanıldı.

Yıkım çalışmalarının sürdürüldüğü esnada, 27 yıllık 6 katlı Yağmur apartmanı çöktü. Çökme anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralanan olmadı.

Çökme sonrası her yeri duman kaplarken, ağır hasarlı binaların yıkımlarının süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA