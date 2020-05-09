Depremde hasar gören binadan hırsızlık yapan iki kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremde orta hasar gören bir binadan kalorifer peteği çalan iki zanlı, suçüstü yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafapaşa Mahallesi'nde depremde orta hasar gören bir binadan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Olay yerine varan polisi fark ederek kaçmaya çalışan A.C.Y. ve A.Y, kısa bir kovalamacanın ardından yakaladı.



Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan soruşturmada, A.Y'nin 21'i hırsızlıktan toplam 26, A.C.Y'nin ise 10 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA