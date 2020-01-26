Depremde hasar gören minarenin yıkımına başlanıldı

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adıyaman'ın Gerger ilçesinde hasar gören cami minaresinin yıkımına başlanıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde önceki gün 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Ulu Cami minaresinin kısmen yıkılmasına neden oldu. Yıkılan minare cami yanında bulunan bir minibüsün üzerine düşmüş ve minibüste hasar meydana gelmişti.

Kısmen yıkılan minarenin geriye kalan kısımları da sabah saatlerinde kontrollü bir şekilde yıkımına başlanıldı. Minare yıkımı devam ederken camide de depremden dolayı çatlakların oluştuğu ortaya çıktı. İlçe Müftülüğüne vekaletten bakan Gerger ilçe vaizi Abdulselam Çağlayan ve müftülük personelleri camide incelemelerde bulundu.

Hasar gören camide 25 yıl görev yapan emekli imam Şükrü Sulanmış, depremden sonra cami minaresinde kısmen yıkımların olduğunu ve camide de çatlaklar oluşarak hasarların meydana geldiğini belirterek caminin mevcut haliyle tehlike arz ettiğini ve onarılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA