Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Asrın felaketinde Malatya'da 12 öğrencisini kaybeden 91 Bin Dev öğrenci Ortaokulu'nda okulların açılması ile hüzünde hakimdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Asrın felaketinde Malatya'da 12 öğrencisini kaybeden 91 Bin Dev öğrenci Ortaokulu'nda okulların açılması ile hüzünde hakimdi. Okul yönetimi tarafından deprem şehitleri için anma programı düzenlendi.

6 Şubat'ta yaşanan depremde Malatya'da hayatını kaybeden bin 237 vatandaştan 12'isi Niyazi Mahallesinde bulunan 91 Bin Dev Öğrenci Ortaokulu öğrencisiydi. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile 12 öğrencisini kaybeden okulda hüzün hakim olurken, deprem şehitleri için anma ve mevlid programı düzenlendi.

Okul konferans salonunda gerçekleşen programa katılan öğrenci velileri, deprem kurbanları için hazırlanan slayt gösterisini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. Okul Müdürü Mesut Gönç, asrın felaketinde okul olarak 12 öğrencilerinin kaybetmenin üzüntüsü ile yeni eğitim öğretim sezonuna başladıklarını söyledi.

Acılarının tarifsiz olduğunu ifade eden Mesut Gönç, "Acımız tarifsiz, yaşadığımız duygu selini ifade edecek sözcük bulamıyorum, kelimeler yaşadığımız acı karşısında anlamsız kalıyor. Bugün ahde vefa çerçevesinde depremde şehit olan 12 evladımızı ve deprem şehitlerimizi anmak üzere Mevlid programı düzenledik. Rabbim'den tüm deprem şehitlerimize rahmet, geride kalanlara sağlık diliyorum" dedi.

Programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'de Malatya'da herkesin o acıyı bizzat birebir yaşadığını belirterek, "O günü hepimiz yaşadık, yaşadınız. Tarif edilemeyecek bir acıydı. O gün hakikaten çaresizdik, anne evladını enkaz altında arıyor ama elimizde makine teçhizat yok. O gün kızanlar oldu sitem edenler oldu, haklıydınız. O gün iş makinesini kullanan adam da makinenin altındaydı ya çocuğu ya bir yakını altındaydı. Tabi bu imtihan dünyası gidenler gitti aslında kalanlar için bir ders niteliğinde yaşadığımız bir süreçti" şeklinde konuştu.

6 Şubat ve sonrasında halen bir ders çıkarılmadığını da ifade eden Güder, "Maalesef dönüp kendi kendimize baktığımızda çok da ders çıkardığımızı söyleyemeyiz. Şuan hepiniz ticaret yapıyorsunuz, kimin neyi kaça sattığı belli değil, ev kiraları arttı. Dışardan insanlar bize bedava evlerini tahsis etti, kendi rızıklarından bize yardımcı oldular. Ama maalesef biz bugün o günleri unuttuk, dünyanın peşine düştük, ev kirasını kaça çıkarttık, bir lira olan bir şeyi 5 liraya nasıl satarız bunun düşüncesindeyiz. Malatya'mızda yaklaşık 38 binin üzerinde hasarlı bina var. Bunu rakamlarla ifade etmek çok kolay gelebilir. İnşallah kısa sürede bu yaraları hep birlikte sarmaya çalışacağız. Gece demeden gündüz demeden her birimiz beli fedakarlıklar yaparak bu yükün altından kalkabiliriz" diye konuştu.

Program konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunması ile devam etti.

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Depremde hayatını kaybeden öğrenciler unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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