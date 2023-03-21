Depremde hayatını kaybeden vatandaşımız için hatıra ormanı, birçok fidan toprakla buluşturuldu!

Düzce Valisi Cevdet Atay, Orman Haftası dolayısıyla katılımcılarla düzenlenen etkinlikte fidanları depremzedeler için toprakla buluşturularak hatıra ormanı oluşturdular.

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Depremde hayatını kaybeden vatandaşımız için hatıra ormanı, birçok fidan toprakla buluşturuldu!

Düzce'de Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidanlar depremzedeler için toprakla buluşturuldu.

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DEPREMLERDE HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN HATIRA ORMANI KURULDU

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenler için Düzce'de hatıra ormanı kuruldu. Musababa köyünde bulunan arazide oluşturulan orman için fidanlar toprakla buluştu. Depremzedelerin de yer aldığı fidan dikim etkinliğine Düzce Valisi Cevdet Atay ve birçok protokol üyesi de katıldı.

Deprem şehitleri için ülke genelinde hatıra ormanları oluşturulduğunu ifade eden Düzce Valisi Cevdet Atay, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için deprem şehitleri ormanı fidan dikim sahasında, vatandaşlarımız ve deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Çok duygulandım. Herkes de burada duygu dolu şekilde fidan dikti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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