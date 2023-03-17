Depremde hayatını kaybetmişti! Ganalı Hatayspor oyuncusu Atsu ülkesinde son yolculuğuna uğurlandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası hayatını kaybeden Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi. Sevdikleri taradından son yolculuğuna uğurlanan Atsu'nun cenazesine çok sayıda Gana'lı siyasiler de katılım sağladı.

HATAYSPORLU ATSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş depremine evinde yakalanan ve Antakya'da yaşayan Hataypsor'lu oyuncu yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitmişti. Cenazesi 19 Şubat günü ülkesi Gana'ya gönderilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana’nın başkenti Akra’da devlet cenaze töreni yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşen törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesine defnedilecek.