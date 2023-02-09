Depremde mucize: Gaziantep'te 3 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu 10 ilden biri olan Gaziantep'te enkaz altında kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Batıkent Mahallesi'ndeki Ayşe-Polat Sitesi'ndeki binanın enkazından ses alınması üzerine bölgedeki çalışmalar yoğunlaştırıldı.

ALKIŞLAR VE TEKBİR EŞLİĞİNDE KARŞILANDILAR

Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından 3 kişiye sağ olarak ulaşıldı. Enkazdan yaralı çıkarılan Ersin ve Mustafa Tabur ile babaları Mithat Tabur, alkışlar ve tekbir eşliğinde karşılandı.

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Depremden 76 saat sonra sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Öte yandan enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.