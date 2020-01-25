Depremde nasıl durulmalı? Hayat üçgeni nedir?

Panik hali ile acele eden birçok vatandaş kendini korumaya çalışırken uyguladıkları yanlış metotlardan dolayı hayatını kaybetmiş ya da yaralanmıştır. İşte deprem anından doğru şekilde durmanın yolları ve hayat üçgeni...

HAYAT ÜÇGENİ NEDİR?

Deprem sırasında yapılacak doğru hareketleri anlatırken, enkazlardan sağ çıkan kişilerin kurtarıldığı pozisyonlardan söz etmekte fayda vardır. Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara “hayat üçgeni” de denir.