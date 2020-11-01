Depremde yıkılan apartman ile ilgili kahreden tesadüf!

İzmir meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili üzücü bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un Erzincan depreminde kaybettiği torunun ismini binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun, İzmir'deki depremde de torununun adını verdiği binada gelinini ve 2 torununu kaybetti.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Emrah Apartmanı'nın ismiyle ilgili acı bir tesadüf ortaya çıktı. Binanın müteahhidi Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra İzmir'in Bayraklı ilçesine taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununu ismini de binaya verdiği öğrenildi. Hayati Uzun'un bu depremde de gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybettiği bildirildi.

ERZİNCAN DEPREMİNDE KAYBETTİĞİ TORUNUN İSMİYDİ

Binanın müteahhidi olan Hayati Uzun, 1992 yılındaki Erzincan depreminde torunu Emrah Uzun'u kaybetti ve Bayraklı'ya geldi. Hayati Uzun, burada 2 blok halinde 7 katlı ve 28 daireli bir bina inşa etti ve depremde kaybettiği torunu Emrah'ın adını binaya verdi. Hayati Uzun, süreç içinde başka bir yere taşındı, ancak oğlu Bora, gelini Rabia ve çiftin oğlu Hayati Uzun burada ikamet etmeye devam etti.

HAYATİ DEDE DEPREMDE İKİ TORUNU İLE GELİNİ KAYBETTİ

Emrah Apartmanı, cuma günü meydana gelen depremde tamamen yıkıldı. Dede Hayati Uzun, bu depremde de kendisi ile aynı adı taşıyan torunu Hayati Uzun ile diğer torununu ve gelinini kaybetti. Oğlu Bora Uzun'un ise ağır yaralı olarak hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.