Depremden 128 saat sonra çıkartılmıştı! "Gizem bebek" annesine kavuştu!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydna gelen iki büyük depremden tam 128 saat sonra Hatay'daki evlerinden sağ kurtarılan 3.5 yaşındaki Gizem bebek Adana'da tedavi görmek için Şehir Hastanesine getirilmiş ve gözetim altında tutulmuştu. Ardından Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Anlara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilen bebek kurum tarafından korunma altına alınmış ve ihtiyaçları karşılanmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisiz çocukların ailelerinin bulunması çalışmaları çerçevesinde gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonrasında aileyle iletişime geçen Bakanlık, aileden ve bebekten alınan DNA örneğinde uyuşma sağlandığını tespit etti. Bebeğin annesi Yasemin Begdaş hayatta kalırken, babası ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybettiği öğrenildi.



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BEBEĞİ BAKAN YANIK ADANA'DA KARŞILADI

Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürdü. Adana’da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, bebeği Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’a teslim etti.

Anne ve bebeğinin 54 gün sonra kavuşmasını sağladıklarını söyleyen Bakan Yanık, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden birçok il etkilendi. Bunlardan en çok etkilenenlerden biri de Hatay. Arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan 128 saat sonra çıkarılan Gizem bebek gerçekten bir mucize. Hayatta kalması ve hiçbir sağlık problemi yaşamaması hepimizi çok etkiledi. Adana Şehir Hastanemizde ilk tetkikler yapıldıktan sonra biz Gizem’i Ankara’da Bakanlığımızın kuruluşuna aldık” dedi.



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DNA TESTİ SONUCU ANNESİNE ULAŞILDI

Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, “Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak” ifadelerini kullandı.