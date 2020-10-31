Depremden 15 saat sonra kurtarıldı! Ambulansa alkışlarla uğurlandı

İzmir'in merkez üssü Seferihisar ilçesinde yaşanan depremin ardından kurtarma çalışmaları için tüm Türkiye seferber olmaya devam ediyor. Bu gerçekleşen çalışmalarda bir enkazın altından çıkartılan 53 yaşındaki Fadime Tolu'nun o anları ise kameralara böyle kaydedildi.

İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE AMBULANSLA BİNDİRİLDİ

Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi. Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bina enkazında kalan diğer vatandaşların kurtarılma çalışmaları sürüyor.