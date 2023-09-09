Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı çerçevesinde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlanırken, büyükbaş...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, hayvanları telef olan yetiştiricilere bedelsiz hayvan dağıtımı çerçevesinde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlanırken, büyükbaş hayvan dağıtımına da ilerleyen günlerde başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada depremden etkilenen illerde hayvansal üretimin devamlılığı amacıyla telef olan hayvanların yerine bedelsiz ve ayni olarak hayvan dağıtımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin ülke hayvancılığında önemli bir yeri bulunduğuna işaret eden Yumaklı, "Bakanlık olarak depremin ilk anından itibaren tüm teşkilatımızla yaraların sarılması için gayret gösterdik. Bölgede kırsalın yeniden ayağa kaldırılması, üretimin canlandırılması için aralıksız çalışıyoruz. Bu minvalde deprem felaketinde hayvanları telef olan yetiştiricilerimizin de yanındayız, hayvansal üretimi daha da canlandırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname doğrultusunda çalışmalarımız hızla sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerde toplam 880 milyon TL bütçeli bedelsiz hayvan dağıtımı ile yetiştiricilerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini bildirdi. Yumaklı, Bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bugüne kadar 11 ilde toplam 43 bin 317 küçükbaş, 548 bin 842 kanatlı hayvan ve 26 bin 273 arılı kovan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 bin 804 büyükbaş dağıtımı var

Bölgede yetiştiricilik faaliyetinde bulunan vatandaşların telef olan büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanı ve arılı kovanları, deprem bölgesinde kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve hayvansal üretimin devamlılığının sağlanması amacıyla 12 Mart 2023 tarihli ve 135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ayni olarak karşılanıyor.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illeri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca çalışmalar yürütüldü ve hayvan dağıtımı süreci 27 Mayıs 2023 itibarıyla başladı. Bölgede küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlanırken, toplam 5 bin 804 adetlik büyükbaş hayvan dağıtımına ise ilerleyen günlerde başlanması planlanıyor

Telef olan hayvanın TÜRKVET'e kayıtlı olması gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, çiftçilerin telef olan hayvanları, öncelikli olarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM işletmelerinden sağlanan aynı ırktan hayvanlar ile bir defaya mahsus olmak üzere bedelsiz karşılanıyor.

Bunun için telef olan hayvanın TÜRKVET'te kaydının bulunması ve il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca tespitinin yapılmış olması gerekiyor. Depremzede çiftçilerin telef olan hayvanı/hayvanları için ayrıca bir müracaatta bulunması gerekmiyor. Dağıtım, öncelikle gerekli barınma ve altyapıya sahip olan yetiştiriciler için Bakanlık koordinasyonunda yetiştirici/üretici örgütleri aracılığıyla yapılıyor.

Ayni destekten yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanlarını 2 yıl süresince mücbir sebepler dışında satması, devretmesi veya başka amaçlarla kullanması mümkün olmuyor. Depremzede çiftçinin vefatı halinde hayvanlar, mirasçılarına veriliyor. Aynı şartlar mirasçılar için de geçerli oluyor.

Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Depremden etkilenen illerde küçükbaş, kanatlı hayvan ve arılı kovan dağıtımları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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