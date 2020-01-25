Depremden kaçmaya çalışan muhtar kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ın Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce, depremden kaçarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sırasında bulunduğu yerden kaçmaya çalışan muhtar Ramazan İnce, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Muhtar Ramazan İnce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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