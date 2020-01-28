Depremden zarar gören binaya itfaiye müdahalesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası bir apartmandan beton parçalarının kopması itfaiyeyi harekete geçirdi.

Kırkağaç'ta meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ayvalık'ın merkezindeki 5 katlı bir apartmandan beton parçalarının kopup yere düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipleri geldi. Apartmanın üst kısmına bir merdiven uzatan itfaiye ekipleri, binanın sarsıntı nedeniyle zarar gören bölgelerindeki tehlike arz edecek beton parçalarını söktü. İtfaiye ekiplerinin çalışma yaptığı esnada binanın alt katındaki kafeteryada oturan gençlerin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA