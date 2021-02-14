Depreme banyoda yakalandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

Dün, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 7.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Fukushima bölgesinin açıklarında 60 km derinlikte olduğunu ifade edildi.

Diğer yandan sosyal medyada, şiddetli deprem sonrası yakınlarda bulunan Fukushima Daini Nükleer Santrali'nde sızıntı söylentisi yayıldı. Santral yetkilileri kısa süre sonra açıklama yaparak herhangi bir sızıntı olmadığını ifade etti.

DEPREME KÜVETTE YAKALANDI

Depreme evinin küvetinde yakalanan bir kişi ise, sarsıntıyı kaydetti.

Deprem sonrası bazı bölgelerde hasar olduğu açıklanırken depremin neden olduğu heyelan, Fukushima bölgesindeki Soma kenti Joban Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami uyarısı verilmediğini ve depremin başlangıçta 7.1 büyüklüğünden 7.3'e yükseldiğini açıkladı.

İŞTE O ANLAR

JAPONYA'DA DEPREM

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 13 Şubat Cumartesi günü 7,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı.

Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.