Depreme karşı "çelik konstrüksiyon" önerisi

İSTANBUL (AA) - Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, Elazığ depreminden çıkartması gereken önemli dersler bulunduğunu belirterek, depreme dayanıklı konutlar için çelik konstrüksiyon ev modelinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Durmaz yaptığı yazılı açıklamada, Malatya'yı da etkileyen Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken Manisa'dan da bir deprem haberinin gelmesinin depreme dayanıklı konuta yönelmenin zorunluluğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Çelik konstrüksiyon yapı sistemiyle üretilen evlerin deprem güvenliğinde yüksek önemli bir yapı modeli olduğuna dikkati çeken Durmaz, gelişmiş ülkelerde yaygın olarak tercih edilen çelik ev sisteminin Türkiye'de henüz yeterli ilgiyi görmediğini belirtti.

Durmaz, bu durumun yapı modelinin bilinirliğinin az oluşundan kaynaklandığını dile getirerek, çelik yapı sisteminin özellikle yatay mimari konseptinde mahalle kültürüne hitap eden toplu konut projeleri için en uygun ev modeli olduğunu ifade etti.

Hakan Durmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğini son günlerde art arda yaşadığımız depremlerle yakından görmüş olduk. 'Deprem değil bina öldürür.' sözü klasikleşti. Bu doğrultuda sayılı yıllar geçtikçe yapı güvenliği gerileyen klasik bina yöntemlerini terk ederek yüksek güvenlikteki yapılara yönelmeliyiz. Çelik ev bunun için çok önemli bir alternatif.

Çelik yapı çürümeyen, kırılgan olmayan, göçmeyen, esnek özellik gibi çok sayıda öne çıkan üstünlüğüyle yüksek riskli deprem bölgelerinde güvenle tercih edilmesi gereken yapı modelidir. Üstelik üretim süreci ve kurulumu da klasik betonarme yapı modeline göre son derece hızlı ve bütçe olarak da daha ekonomik."

Karmod Ev adıyla gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında inşa ettikleri çelik evlerin son derece güvenliği olduğunu bildiren Durmaz, konseptin modern konut projeleri için alternatifi oluşturduğunu belirtti.

Kaynak: AA