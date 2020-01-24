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  3. Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Elazığ'da 6.5 şiddetindeki deprem Osmaniye merkezde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokaklara kaçtı.

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Elazığ'da 6.5 şiddetindeki deprem Osmaniye merkezde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokaklara kaçtı.

Deprem anında oğlunun evine misafirliğe gelen bir bayan, deprem anında yanında bulunan sürahinin ve evdeki avizenin sallandığını korkup ayak yalın dışarı çıktıklarını söyledi. Esnaf Hamza Konalka, "Aşırı bir şekilde depremimiz oldu camlar sallandı panikle herkes dışarı çıktı" dedi.

Kaynak: İHA



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