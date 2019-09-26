Depremi yaşayan vergi dairesi memurlarının 'bina' korkusu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, vergi dairesinde çalışanlar depremin ardından dışarı çıkarken, binanın sağlam olmadığı iddiasıyla içeri girmedi.

İstanbul Silivri merkezli deprem Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korkuya neden oldu. Gebze Vergi Dairesi'nde çalışan memurlar ve işlemler için gelen vatandaşlar sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Gebze Vergi Dairesi'nin 7 katlı binasında çalışanlar, depremin ardından binayla ilgili endişeleri nedeniyle içeri girmedi. Vergi dairesinde görevli bir memur, "Can güvenliği endişesi yaşıyor arkadaşlarımız doğal olarak. Çünkü bina ile alakalı sıkıntılı durumlar söz konusu. Durmadan karot numunesi alınıp duruyorlar. Herhangi bir neticeye ulaşılamadı şu ana kadar." dedi.

Binanın depreme dayanıklılık durumuyla ilgili rapor olup, olmadığının sorulması üzerine, "Rapor olduğu yönünde duyumlarımız var ama bize henüz bir sonuç bildirilmedi. Arkadaşlarımız endişeli girmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

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DHA