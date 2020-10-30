Depremin ardından göçük altından yaralılar çıkarılıyor!

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14.51'de meydana gelen ve 15 saniye süren depremde yıkılan binaların görüntüleri hızla yayılırken özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde kayıplar olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamada, kendilerine gelen ihbar üzerine 20'ye yakın binanın yıkıldığı belirtilirken yalnızca Bornova'da 6 binanın çöktüğü bilgisi de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından verildi.

Göçük altında kalan 3 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtilirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ''Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var'' ifadelerini kullandı. Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkarılan 3 kişinin sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişinin yaralı çıkarıldığını geçti.