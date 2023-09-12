Depremin etkisini gösteren devasa kayalar parçalanarak kaldırılıyor

Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesi mahalle yollarına zarar veren ve yolun bir kısmının kapanmasına neden olan devasa kayalar, ekipler tarafından parçalanarak kaldırılıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Depremin etkisini gösteren devasa kayalar parçalanarak kaldırılıyor

Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesi mahalle yollarına zarar veren ve yolun bir kısmının kapanmasına neden olan devasa kayalar, ekipler tarafından parçalanarak kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay'da depremin izleri her geçen gün siliniyor. Hassa ilçesi de asrın felaketinden büyük oranda etkilenmiş ve ağır zarar görmüştü. İlçenin Yeniyapan, Akbez ve Gazeluşağı Mahallerini bir birine bağlayan grup yolu da yola düşen devasa kayalar yüzünden zara görmüştü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin izlerini silmek ve grup yolunu eski kullanılır haline getirmek için çalışma başlattı. Tek seferde kaldırılması mümkün olmayan devasa kayalar, iş makinalarıyla parçalanarak kaldırılıyor.

Hassa Yeniyapan Mahallesi Muhtarı Mehmet Teke, çalışmalardan ötürü Başkan Lütfü Savaş'a teşekkürlerini dile getirerek, "Burası; Yeniyapan, Akbez, Gazeluşağı grup yolumuz. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda ve bu yol asrın felaketinin ardından yolun 2 kilometrelik bölümü ciddi şekilde zarar görmüştü. Yukarıdaki yamaçlardan her biri 40- 50 ton ağırlığında kayalar düşüp yolumuzu kapatmıştı. Bundan dolayı halkımız mağdurdu. Başta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş olmak üzere saha amirimizin verdiği destekle yolumuzu temizledik. Depremin artık son kalıntıları bunlar. Arkadaşlarımızın çalışmalarıyla yavaş yavaş depremin izlerini siliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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