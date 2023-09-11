Depremin ilk günü Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 170 bin çağrı ulaştı

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde toplam 170 bin çağrı alarak adeta çağrı patlaması yaşadı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Depremin ilk günü Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 170 bin çağrı ulaştı

Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününde toplam 170 bin çağrı alarak adeta çağrı patlaması yaşadı. Gaziantep 112 Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, yaşanan çağrı patlamasına rağmen her çağrıya cevap vermeye çalıştıklarını ve o gün personellerin göz yaşları içerisinde çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen iki büyük depremin üzerinden 7 ay geçti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin acıları tazeliğini korurken depremin ilk günü Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 170 bin çağrı ile adeta çağrı patlaması yaşadığı ortaya çıktı. Gaziantep 112 Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, normal zamanda günlük ortalama 11 bin çağrıya cevap verdikleri belirterek depremin ilk günü toplam 170 bin çağrı aldıklarını açıkladı. Serdar Koca, yaşanan çağrı patlamasına ve zorlu şartlara rağmen her çağrıya cevap vermeye çalıştıklarını ve o gün personellerin gözyaşları içerisinde çalıştığını da vurguladı.

"Depremin ilk günü çağrı patlaması yaşadık"

Depremin ilk günü adeta çağrı patlaması yaşadıklarını söyleyen Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Serdar Koca, "Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep 112 Acil Çağrı merkezimize çok fazla çağrı geldi. Çağrıların sayısı kontrolden çıkmaya başlayınca bakanlıkla görüşerek gelen çağrıların bir kısmını Eskişehir, Ankara ve Diyarbakır gibi daha müsait illerden karşılamaya çalıştık. Yani bu illerden çağrıları karşılayarak Gaziantep'te en yakın ve müsait ekibimizi olay mahalline yönlendirerek mümkün olduğunca hiçbir çağrıyı karşılıksız bırakmadık. O yaşanan çağrı yoğunluğu Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde yönetildi. Ayrıca sosyal medya üzerinden gelen ihbar nitelikli paylaşımları da 112 Acil Çağrı sistemine aktarılarak çağrıların koordineli bir şekilde aksatılmadan yönetilmesi sağlandı" dedi.

"Bir günde 170 bin çağrı geldi"

Depremin ilk günü Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 170 bin çağrı geldiğini ve bunun normal çağrı oranın en az on katı olduğunu da açıklayan Serdar Koca, "Gaziantep'te normalde günlük çağrı sayımızı 11 bin civarında. Depremin ilk günü olan 6 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'mize 15 günlük çağrı bir günde geldi. Yani 150-170 bin arasında çağrı geldi" ifadelerini kullandı.

"112 Acil Çağrı Merkezi personelimiz göz yaşları içerisinde çalıştı"

Depremin ilk günü 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının işlerini zorlu şartlara rağmen göz yaşları içerisinde yaptığını da belirten Koca, "Kahramanmaraş merkezli depremler Gaziantep'i de ciddi şekilde etkiledi. Çalışan personellerimiz ve aileleri de mağdurdu. Buna rağmen Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarımızı bir taraftan ağladı bir taraftan da vatandaşların acil çağrılarına cevap verdi. Gerçekten bizim için de zor bir süreçti. Elimizden geldiğince vatandaşımızın hizmetine ve yardımına koşmaya çalıştık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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