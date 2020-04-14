Depremin kayıp çocuklarını anlatan "45 saniye" internetten yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Yönetmen Berk Erözer, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi sonucu çocuklarını kaybeden ailelerinin arayış hikayelerini ele alan, "45 Saniye" belgeselini internet üzerinden erişime açtı.

Film çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 7.4 şiddetindeki depremin ardından ailelerin kaybolan çocuklarına kavuşma çabalarını ve bitmeyen umutlarını işliyor.

Ulusal ve uluslararası film festivallerinde izleyiciyle buluşan yapımı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla evde kalan sinemaseverler, YouTube ve Vimeo gibi dijital platformlardan ücretsiz olarak ulaşabilecek.

45 Saniye, https://www.youtube.com/watch?v=YSeacascaUs adresinden izlenebilecek.

Kaynak: AA