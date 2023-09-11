Depremin simgelerinden Ahmet Eren okuluna başladı

Adıyaman'da depremde çöken bir apartmanın enkazından 72 saat sonra sağ olarak kurtarılan ve o sırada kurtarma ekiplerine "Nereye götürüyorsunuz, yarın okulum var" diyen 8 yaşındaki Ahmet Eren Aydın, dedesinin yaşadığı Mersin'de okuluna başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 11 il ağır hasar aldı. En çok yıkımın olduğu illerden biri olan Adıyaman'dan da geriye farklı hikayeler kaldı. Çöken bir apartmanda Fatih (33) ve Ayşe Aydın (28) çifti, çocukları Ayşe Sera (4) ile 1,5 yaşındaki Betül hayatını kaybetti, Ahmet Eren ise AFAD koordinesinde Zonguldak'tan gelen Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeli madencilerinin çalışmasıyla 72 saat sonra sağ kurtarıldı. Sağ kurtarılan Ahmet Eren Aydın kurtarma ekiplerine, "Nereye götürüyorsunuz yarın okulum var" demişti. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan Ahmet Eren Mersin'in Mut ilçesinde ikamet eden dedesi Ahmet ve babaannesi Ayşe Aydın ile yaşamaya başladı. Ahmet Eren bugün Mut Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda ikinci sınıfta ders başı yaptı. Okula dedesi ile gelen Ahmet Eren, bahçede arkadaşlarıyla oynayıp, özlem giderdi.

Depremden sonra geldiği Mersin Mut'ta birinci sınıfın ikinci dönemini tamamlayan Ahmet Eren, "3 aydır yoktum. Çok mutlu oldum. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı özlemiştim. İlk geldiğimde okulumu çok sevmiştim" dedi.

Diğer öğrenciler de okulların açılmasından duydukları mutluluğu dile getirerek, özledikleri arkadaşlarıyla hasret giderdiklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)