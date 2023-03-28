Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İnsanlar son anda kurtulmuş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Araçların ve insanların saniyelerle kurtuldukları anlar görüntülere yansıdı.

Melahat Ersoy
Editör
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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İnsanlar son anda kurtulmuş

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. İkinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesi Güneşli Mahallesi Doktor Hasanbey Caddesi'nde bir iş yerinin güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

AFETİN ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Deprem anında insanlar panikle binaların olduğu bölgeden kaçışmaya başlaması ve çöken binaların toz bulutları arasında kalmaları görüntülerde yer aldı. Depremden saniyeler öncesinde araçların geçmesi, çöken binalardan ise son anda bir babanın 2 çocuğu ile diğer bir şahsın kaçarak kurtulma anları da görüntülere yansıdı. Kedilerin bile kaçarak uzaklaştığı deprem anı afetin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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