Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!

Depremden etkilenen vatandaşların yazlık yerlere yerleşmek istemesi sonucu kiralık ve satılık evlere ilginin artığını söyleyen gayrimenkul uzmanı Şule Alp, bu durumun emlak piyasasını yükselttiğini dile getirdi.

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Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki sarsıcı depremin ardında 10 ilde büyük kayıplar ve büyük yıkımlar oluştu ve depremden etkilenen depremzedeler göç etmek zorunda kaldı. Depremden etkilenen vatandaşların yazlık yerlere yerleşmek istemesi sonucu kiralık ve satılık evlere ilginin artığını söyleyen gayrimenkul uzmanı Şule Alp, bu durumun emlak piyasasını yükselttiğini dile getirdi.

Depremlerin ardından yazlık bölgelerde emlak fiyatları artıyor!

EMLAK PİYASASI YÜKSELİŞTE

Yaşanan depremler sonrası konut piyasasında hareketlilik başladı. Özellikle depremzedelerin yazlık bölgelere göç etmesiyle birlikte Bodrum gibi ilçelerde emlak piyasasında artışlar görüldü. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şule Alp, yeni yapılan konut inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Bodrum’daki emlak piyasasının yükseliş gösterdiğini belirtti. Depremden sonraki süreçte yazlık bölgelerdeki otellere veya akrabalarının yanına gelen depremzedelerin bölgede konut ihtiyacını arttırdığını aktaran Alp, "Bodrum emlak piyasası, özellikle yılbaşından sonra hareketli bir dönemine girmişti. Yüksek fiyatlı olması, fiyatların her geçen gün biraz daha artış göstermesine rağmen, yeni yapılan konut piyasasındaki inşaatların maliyetlerinin artması ile beraber Bodrum’daki emlak piyasası ciddi anlamda yükseliş gösterdi ve bunun için de talep konusunda sıkıntı yaşanıyor. Depremden sonra yaşanan süreçte de bu bölgemize otellere ya da akrabalarının yanına gelen depremzedelerimiz kiralama konularında bir artış gösterdi fakat zaten ihtiyaç olan bölgemiz ne yazık ki bu taleplere cevap veremiyor” ifadelerini kullandı.

FİYATLAR İKİ ÜÇ KAT ARTTI

Kiralık ve satılık evlerin yanı sıra yazlık yerlerdeki arsalara da ilginin arttığı bilgisini veren Şule Alp, fiyatların 2-3 katına çıktığını söyledi. Muhtemel İstanbul depremi korkusunun da vatandaşları etkilediğini söyleyen Alp, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin başta İstanbul olmak üzere deprem riski taşıyan illerden Bodrum'a göç sebebiyle şu anda hem kiralık hem de satılık ev ya da arsa talepleri çok fazla olduğundan fiyatları da 2-3 kat arttı. Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından deprem riski taşıyan illerden yönelim başladı. Beklenen Marmara Depremi'nde evlerinde oturmak yerine arsalarında konteyner ve köy evleri gibi tek katlı güvenli yapılara sığınma planı yapan vatandaşların Bodrum ve çevre ilçelerde arsa ve tarlalara olan ilgisi arz-talep değişimine neden oldu. İstanbul depremi korkusu ile daha az riskli bölgelere ya da sayfiye yerlerine göç, tarla ve konut fiyatlarını maalesef yüzde 50 ile yüzde 70 arasında arttırdı” diye konuştu.

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