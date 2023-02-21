Depremzede aile yakınlarının yanına giderken kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depreme yakalanan bir aile Bursa'daki yakınlarının yanına gitmek için Afşin ilçesinden yola çıktı. F.Ö. hakimiyetindeki 38 SH 273 plakalı araç, Nevşehir Hacıbektaş ilçesi İlicek kırsalı yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje girip takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ACI HABER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede E.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise Nevşehir ve Kırşehir’deki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.