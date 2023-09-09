Depremzede akranlarına kırtasiye yardımında bulunan öğrenciden yüreklere dokunan sözler

Elazığ'da, yaşanan depremlerden sonra konteyner kentte aileleriyle birlikte yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan 8'incı sınıf öğrencisi Zeynep Dila Ertemur'un depremden etkilenen akranları için "Hepimiz, böyle el ele vererek tek...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Depremzede akranlarına kırtasiye yardımında bulunan öğrenciden yüreklere dokunan sözler

Elazığ'da, yaşanan depremlerden sonra konteyner kentte aileleriyle birlikte yaşayan öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan 8'incı sınıf öğrencisi Zeynep Dila Ertemur'un depremden etkilenen akranları için "Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz" sözleri yürekleri ısıttı.

Eğitim öğretim döneminin başlamasına saatler kala, Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminden sonra aileleriyle birlikte konteyner kente yerleşen öğrencilere yönelik kırtasiye yardımı da sürüyor. Bu çerçevede özel bir kurs merkezi tarafından velilerin de katkılarıyla Ulukent Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzede çocuklara kırtasiye yardımında bulunuldu. Kurs merkezi öğrencilerinin de yoğun katılım sağladığı yardım etkinliğinde, kendilerine verilen paketlerin ardından depremzede çocuklar ve aileleri büyük mutluluk yaşadı. Etkinliğe katılan 8'inci sınıf öğrencisi Zeynep Dila Aydetemur, malzeme dağıtımı sırasında verdiği röportajda, "Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz" demesi yürekleri ısıttı.

"Öğrencilerimize küçük de olsa bir katkımız olsun, istedik"

Her öğrenciye ulaşmaya gayret ettiklerini dile getiren kurs merkezinde görev yapan Türkçe Öğretmeni Nesime Çelikel, "Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerimize küçük de olsa bir katkımız olsun, istedik. Onların yüzünde bir gülümsemeye vesile olmak istedik ve o yüzden buradayız. Sosyal projelerimiz devam ediyor. Genellikle kırtasiye yardımı yaptık. Çantalarına bırakacakları, defter, boya, kalem gibi malzemeler var" dedi.

"Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz"

Depremzede akranları hakkında yüreklere dokunan açıklamalarda bulunan Zeynep Dila Aydetemur, "Bugün dershane ve ailelerimizin katkılarıyla burada bulunmaktayız. Yeni eğitim öğretim yılımızda tüm arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza katkıda bulunmak için çocuklar yardım etmeye geldik. Hepimiz, böyle el ele vererek tek yürek olursak tüm çocuklar ve tüm aileler daha mutlu olacağına inanıyorum. Yaralarımızı daha güzel bir şekilde sarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!