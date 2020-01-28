Depremzede anne oğullarını görmek istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen depremden sonra hastanede tedavi gören depremzede bir anneyi ziyaret etti. Tedavi gören yaralı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce, iki oğlunu görmek istediğini ve Erdoğan'dan izin almasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talep sonrası gerekli yerleri arayarak, yaralı annenin polis oğlu ve Trabzon'da bir şirkette muhasebecilik yapan diğer oğlu için izin ayarladı.

"O ANNESİNİN HİZMETİNDE BULUNSUN"

Trabzon'da olan muhasebeci oğul için şirket müdürünü arayan Erdoğan, "Ben senin yanındaki bir kardeşimizin annesinin yanındayım. Ahmet Can senin personelin. Muahasebe bölümündeymiş. Şimdi ona sen bir 15 gün izin ver. O annesinin hizmetinde bulunsun. Zaten çok özlemişler. Hele hele de şimdi bir depremzede olarak da bir darbe yemiş. Sen şimdi Ahmet'e söylüyorsun Ahmet'i hemen annesinin yanına yolluyorsun." dedi ve izin aldı.