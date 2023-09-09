Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Malatyalı depremzede boksör Nurgül Güzel, Kocaeli'de katıldığı U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası 60 kilogramda üçüncü oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Malatyalı depremzede boksör Nurgül Güzel, Kocaeli'de katıldığı U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası 60 kilogramda üçüncü oldu.

Kocaeli'de gerçekleştirilen U22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası'na katılan Malatyalı depremzede boksör Nurgül Güzel, kategorisinde üçüncülük elde etti. İlk defa katıldığı Türkiye Boks Şampiyonası'nda üçüncü olduğu için mutlu olduğunu belirten Güzel, "Aslında hiçbir zaman böyle bir hedefim yoktu. Depremden çok etkilendim. Psikolojik olarak herkes gibi çok etkilendim. Spor ile bu psikolojiyi atlatmak istedim" dedi.

"Hem psikolojik olarak düzeldim hem de sporda iyi bir başarı elde ettim"

Antrenörü Ramazan Yavuz'un bu süreçte psikolojik olarak da kendisine destek ve moral verdiğini belirten Güzel, "Yaklaşık 2 ay spor yaptıktan sonra şampiyonaya katılmak istedim ama ailem ilk etapta izin vermedi. Hocam hem beni hem de ailemi şampiyonaya katılmam adına ikna etti. Maçlara bir hafta kala ekip olarak il dışında kampa girdik. Kısa sürede hem psikolojik olarak düzeldim hem de sporda iyi bir başarı elde ettim" diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2. Sınıf Öğrencisi olan Güzel, "Bundan sonra hem eğitim ve hem sporu birlikte ilerletmek istiyorum. Tekrardan destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Depremzede boksör Türkiye üçüncüsü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Ozan Kabak: "Her şey bitmiş değil"
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Tour of Van Uluslararası Bisiklet Yarışı’nın Erciş etabı tamamlandı
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Hüseyin Eroğlu: “Vizyonumuz Avrupa’ya oyuncu taşımak”
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Eda Erdem Dündar: "Bugün dünyanın en mutlu insanıyım"
Son Haberler
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
Romanya’da Rusya’ya ait İHA parçaları bulunduğu iddiası
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara tepki gösterdi
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
G20 Liderler Sonuç Bildirisi yayımlandı
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Ümraniye Belediyesinden toplu sünnet şöleni
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Bursa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda kazandı
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Fatih’te ayak tenisi turnuvası bu yıl 3. kez düzenlendi
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Florin Nita, Gaziantep FK’da
Çok Okunanlar
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Fıkra gibi dükkan! Görenler gülmeden geçemiyor! "Taze Yomurta tavuk yeni etti"
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
Ünlü oyuncu rolüne kendini fazla kaptırdı, hırsızlık yapmakla kalmadı, havalimanını bir birine kattı
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
1969 Bilecik Spor Kulübü, ilk hazırlık maçında göz doldurdu
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
İnegöl Belediyesi Yaz Okulları’nda öğrenciler sertifikalarını aldı
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!