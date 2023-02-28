Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası en çok etkilenen illerden birisi de Adana olurken vatandaşlar üretim için harekete geçti. Ceyhan da yaşayan depremzede çiftçiler arazilerine ekip yapmak için tarlaların yolunu tuttular.

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Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!


Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden 11 il etkilendi. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar ise bir süredir normal hayatlarına devam edemeyerek çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Birçok kişinin evi haricinde iş yerleri de yıkılınca zorluk çekmeye başlamışlardı. Tarım ile ilgilenen depremzede vatandaşlar ise tarlalarına geri dönerek “Türk çiftçisi olarak üretmek zorundayız” dediler. Adanalı çiftçi depremzedeler deprem sonrası tarlalarında ekim yapmaya devam ediyor. Adana’nın Ceyhan ilçesi Sirkeli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Kenan Balkı tarlasına dönerek bin dönümlük tarlasına mısır ekimi için mesaisine başladı.

HAYAT HER TÜRLÜ DEVAM EDİYOR

Ceyhanlı çiftçi, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Balkı, “Çukurova bölgesinde mısır ekimi başlamış durumda. Öncelikle bölgemizde yaşanan büyük deprem felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Şu anda Adana da afet bölgesinin içerisinde bulunan illerimiz arasında. Fakat hayat bir türlü devam ediyor. Bizler üretici olarak yine ekime, üretmeye devam ediyoruz. Canla, başla ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Umarız ektiğimiz mahsullerimiz de bereketli olur. Fakat bu yıl müthiş bir kuraklık mevcut. Allah inşallah hayırlı rahmetler verir de ektiğimiz mahsullerimiz güzel yetişir. Şu anda traktörlerimiz ekmeye devam ediyor. Biz Türk çiftçisi olarak, her türlü doğal afetlere rağmen üretmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve üretmeye devam ediyoruz. Şu anda depremle alakalı zarar gören bölgelerde buradaki çiftçiler olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık, çünkü hayattayız” dedi.

Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!Depremzede çiftçiler tarlara indi! Üretime başladı!

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