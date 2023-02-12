Türkiye deprem felaketiyle sarsıldı. Depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Özellikle anne ve babası can veren depremzede çocukların durumuna vatandaşlarımızı kayıtsız kalmadı. Binlerce vatandaşımız, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için başvuru yaptı. Bu kapsamda internet arama motorlarında Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları araştırılıyor.

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KORUYUCU AİLE NEDİR?

Koruyucu aile, çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu, kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan aile ya da kişiler olarak tanımlanıyor.

Çocuklara hem yuvasını hem de yüreğini açmak isteyen vatandaşlar, dört farklı modelle koruyucu aile olabiliyor.

Modeller arasında, "Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile", "Süreli Koruyucu Aile", "Geçici Koruyucu Aile", "Uzmanlaşmış Koruyucu Ailelik" bulunuyor.

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Koruyucu ailelere, çocuklar için her yıl değişen memur maaş katsayıları ve çocukların özel ihtiyaç durumları dikkate alınarak destek ödemesi yapılıyor.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR 2023?

Depremzede çocuklara koruyu aile olmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar vardır.

Koruyucu aileliğe başvuru şartları şunlardı:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-25-65 yaş aralığında olmak

-Türkiye’de ikamet etmek

- Düzenli gelir sahibi olmak,

-En az ilkokul mezunu olmak

Öte yandan bekarlar ve biyolojik çocuk sahibi olan kişiler de koruyucu aile olabilir.

Hoşgörülü, sabırlı, esneklik gösterebilen, güvenli ve şefkatli bir ortam sağlayabilen, sevgisi ile bir çocuğun hayatında fark yaratmak isteyen ve mevzuatta belirtilen şartları taşıyan, kurumla iş birliği içinde çocuk yararına hizmet vermeye kendini hazır hissedenler koruyucu aile olabiliyor.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUR?

Koruyucu aile olmak istenler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdürlüklerine giderek koruyucu ailelik birimine başvuru yapabilirler.

Başvuru yapıldıktan sonra gerekli evraklar hazırlanarak teslim edilir, detaylı incelemeler sonrasında koruyucu aile olabilme statüsü alabilen kişi ve aileler, çocuk evlerindeki uygun çocuk ile tanıştırılır.

Bir süre çocuğun bulunduğu evlerde uyum süreci takip edilir, uyum sağlandığında ise çocuk koruyucu ailesi ile birlikte yaşamaya başlar. Koruyucu aile olma sürecinde ve sonrasında aileler, sosyal hizmet uzmanları tarafından düzenli olarak denetlenir.

E- DEVLET KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e- Devlet üzerinden koruyucu aile başvuru şartı yapmak isteyenler, e- Devlet'e girdikten sonra arama kısmına Koruyucu Aile İlk Görüşme Talebi yazıp başvuru yapabilirler.

E- DEVLET KORUYUCU AİLE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ