Depremzede öğrenciler ders çalışmak için evin damına çadır kurdu

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da evlatlarının ders çalışması için yaşadıkları evin damına çadır kuran depremzede aile, yaptığıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Depremzede öğrenciler ders çalışmak için evin damına çadır kurdu

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da evlatlarının ders çalışması için yaşadıkları evin damına çadır kuran depremzede aile, yaptığıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte, insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için kendi çözümlerini üretiyor. Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede Suadiye ailesi de evlatları için ilginç bir çözüm buldu. Aile, 15 kişinin birlikte yaşadığı evde ders çalışmakta sorun yaşayan evlatları için evin damına çadır kurdu ve ders çalışma ortamı oluşturdu. Görenlere ilginç gelen dam üstündeki çadır, Suadiye ailesinin 4 öğrencisinin yeni ders çalışma alanı oldu.

"Herkese komik geldi ilk başta ama evlatlarımız öğrenci olduğu için bu süreçte yapabileceğimiz tek şey buydu"

Evlatlarının ders çalışması için evin üzerine kurdukları çadırın çevredeki insanların dikkatini çektiğini belirten Sibel Suadiye, "Burası barındığımız, yaşadığımız alan. Asrın felaketinde evimiz yıkıldı, her şeyimizi kaybettik. Bu süreçte en önemli olan şey çocuklarımızın barınma alanlarında rahat olamayışları. Çalışma ortamlarının olamayışı. Biz bu çadırı burada kurmak zorunda kaldık çünkü kurabilecek alanımız yoktu. Herkese komik geldi ilk başta ama evlatlarımız öğrenci olduğu için bu süreçte yapabileceğimiz tek şey buydu. Etraftan da çok komik geldi. En doğrusu bu, çocuklarımızın ders çalışması için bu çadırı kurduk. Evde ilk başta 25 kişi yaşadık, şu anda 15 kişiyiz" dedi.

Evin kalabalık olmasından dolayı adapte olmakta güçlük çektiğini dile getiren Sude Suadiye, "11. sınıf öğrencisiyim, derslerimi buradan yürütmeye çalışıyorum. Derslerim iyi gidiyor. Çoğu zaman adapte olmakta zorlanıyorum. Bütün aile aynı yerde kaldığımız için zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti
İbrahim Tatlıses'in hamile gelini Yasemin Şefkatli yeni imajı ile dikkat çekti
Kamyon kamyon çöp çıktı...Evini temizlettirmek istemeyen kadın arka arkaya beddua yağdırdı
Kamyon kamyon çöp çıktı...Evini temizlettirmek istemeyen kadın arka arkaya beddua yağdırdı
Ünlü grubun konserinde uyuşturucu uyarısı
Ünlü grubun konserinde uyuşturucu uyarısı
Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye
Ölen öğretmenin eşinden öğrencileri duygulandıran hediye
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
iOS 17 güncellemesi ne zaman çıkacak, hangi telefonları kapsayacak, özellikleri nelerdir?
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
Akaryakıta zamlar devam ediyor! Motorinden sonra benzine de zam yolda
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
İBB Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda ‘cami’ tartışması yaşandı ''Camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz''
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!