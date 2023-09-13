Depremzede öğrenciler ders çalışmak için evin damına çadır kurdu

Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da evlatlarının ders çalışması için yaşadıkları evin damına çadır kuran depremzede aile, yaptığıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte, insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için kendi çözümlerini üretiyor. Samandağ ilçesinde yaşayan depremzede Suadiye ailesi de evlatları için ilginç bir çözüm buldu. Aile, 15 kişinin birlikte yaşadığı evde ders çalışmakta sorun yaşayan evlatları için evin damına çadır kurdu ve ders çalışma ortamı oluşturdu. Görenlere ilginç gelen dam üstündeki çadır, Suadiye ailesinin 4 öğrencisinin yeni ders çalışma alanı oldu.

"Herkese komik geldi ilk başta ama evlatlarımız öğrenci olduğu için bu süreçte yapabileceğimiz tek şey buydu"

Evlatlarının ders çalışması için evin üzerine kurdukları çadırın çevredeki insanların dikkatini çektiğini belirten Sibel Suadiye, "Burası barındığımız, yaşadığımız alan. Asrın felaketinde evimiz yıkıldı, her şeyimizi kaybettik. Bu süreçte en önemli olan şey çocuklarımızın barınma alanlarında rahat olamayışları. Çalışma ortamlarının olamayışı. Biz bu çadırı burada kurmak zorunda kaldık çünkü kurabilecek alanımız yoktu. Herkese komik geldi ilk başta ama evlatlarımız öğrenci olduğu için bu süreçte yapabileceğimiz tek şey buydu. Etraftan da çok komik geldi. En doğrusu bu, çocuklarımızın ders çalışması için bu çadırı kurduk. Evde ilk başta 25 kişi yaşadık, şu anda 15 kişiyiz" dedi.

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Evin kalabalık olmasından dolayı adapte olmakta güçlük çektiğini dile getiren Sude Suadiye, "11. sınıf öğrencisiyim, derslerimi buradan yürütmeye çalışıyorum. Derslerim iyi gidiyor. Çoğu zaman adapte olmakta zorlanıyorum. Bütün aile aynı yerde kaldığımız için zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)