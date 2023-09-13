Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen depremler sonrasında 2023-2024 eğitim ve öğretimin başlanıldığı Adıyaman'da, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

İş Adamı Veli Arslan tarafından alınan ve daha sonra Adıyaman'a getirilen kırtasiye malzemeleri 3 bin 250 öğrenciye dağıtıldı. Buradaki dağıtım programına Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran katıldı. Programda öğrencilere tek tek kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bugün burada öğrencilerimiz ile beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük acılar ve çok büyük sıkıntılar yaşadık. Fakat bu sıkıntı ve acının ardından çok hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz ve sarmaya devam ediyoruz. Tabi ki eğitim bizim için oldukça önemli bir kamu hizmeti ve hayatın en önemli parçalarından biri. Eğitimin normale dönmesi bizler için çok önemli. Bizlerde bunun için çok ciddi bir hazırlık içerisindeydik. Çok şükür bu hafta başından itibaren ilimiz genelinde toplam 144 bin öğrencimizle 11 bin civarında öğretmenimizle eğitim ve öğretimi sorunsuz bir şekilde başlatma imkanımız oldu. Çocuklarımızın yüzündeki heyecanı hep beraber gördük. Onlar öğretmenlerine kavuştukları için çok mutlular, öğretmenlerimizin yüzündeki heyecanı gördük, onlar tekrardan eğitimin içerisinde olmaktan evlatlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutlular. Eğitimde bizim normale dönmemizin, her şeyi normalleştirmemizi yaralarımızı sarmamızın önemli unsurlardan bir tanesi olarak güzel bir şekilde inşallah devam edecek. Bugün burada değerli milletvekilimiz ve İstanbul'dan bir iş adamımız dayanışma için burada. Bugün bu vesileyle hem öğrencilerimizle birlikte olduk hem de kendilerinin yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise, " Öğrencilerimiz inşallah başarılı bir eğitim hayatı yaşarlar. Depremin yaralarını el birliği ile güç birliğiyle inşallah saracağız. Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde de bu duygularla değerli dostum Veli Arslan beye teşekkür ediyorum yapmış olduğu katkılardan dolayı. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim- öğretim yılı diliyorum" diye konuştu.

Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Son Haberler
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Uganda'da şaşkınlık veren olay! 7 kadınla birden evlenen adam eşlerine düğün hediyesi olarak bakın ne verdi?
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Armutçuk maden ocağında göçük meydana geldi, İçeride 280 kişi var
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
Öfkeli dayı yeğenine kurşun yağdırdı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir’de otoyoldaki kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 13 Eylül tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Altın ve dolarda kritik gün! Altın, Dolar, Euro ne kadar? 13 Eylül güncel Altın Dolar fiyatları
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Karadeniz'den yeni bir müjde daha Rize'de petrol heyecanı! İlk numuneler alındı, umut verici gelişmeler var!
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
Libya'dan dehşet verici görüntüler! Cesetler sokaklarda birikti, şimdide sağlık tehlikesi baş gösterdi
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!