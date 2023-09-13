Depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtımı yapıldı.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan illerin başında gelen Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen depremler sonrasında 2023-2024 eğitim ve öğretimin başlanıldığı Adıyaman'da, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

İş Adamı Veli Arslan tarafından alınan ve daha sonra Adıyaman'a getirilen kırtasiye malzemeleri 3 bin 250 öğrenciye dağıtıldı. Buradaki dağıtım programına Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran katıldı. Programda öğrencilere tek tek kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Bugün burada öğrencilerimiz ile beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok büyük acılar ve çok büyük sıkıntılar yaşadık. Fakat bu sıkıntı ve acının ardından çok hızlı bir şekilde yaralarımızı sarıyoruz ve sarmaya devam ediyoruz. Tabi ki eğitim bizim için oldukça önemli bir kamu hizmeti ve hayatın en önemli parçalarından biri. Eğitimin normale dönmesi bizler için çok önemli. Bizlerde bunun için çok ciddi bir hazırlık içerisindeydik. Çok şükür bu hafta başından itibaren ilimiz genelinde toplam 144 bin öğrencimizle 11 bin civarında öğretmenimizle eğitim ve öğretimi sorunsuz bir şekilde başlatma imkanımız oldu. Çocuklarımızın yüzündeki heyecanı hep beraber gördük. Onlar öğretmenlerine kavuştukları için çok mutlular, öğretmenlerimizin yüzündeki heyecanı gördük, onlar tekrardan eğitimin içerisinde olmaktan evlatlarıyla birlikte olmaktan dolayı çok mutlular. Eğitimde bizim normale dönmemizin, her şeyi normalleştirmemizi yaralarımızı sarmamızın önemli unsurlardan bir tanesi olarak güzel bir şekilde inşallah devam edecek. Bugün burada değerli milletvekilimiz ve İstanbul'dan bir iş adamımız dayanışma için burada. Bugün bu vesileyle hem öğrencilerimizle birlikte olduk hem de kendilerinin yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise, " Öğrencilerimiz inşallah başarılı bir eğitim hayatı yaşarlar. Depremin yaralarını el birliği ile güç birliğiyle inşallah saracağız. Birlik, dayanışma ve kardeşlik içerisinde de bu duygularla değerli dostum Veli Arslan beye teşekkür ediyorum yapmış olduğu katkılardan dolayı. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim- öğretim yılı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)