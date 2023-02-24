Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

AK Parti'de seçim hazırlıkları devam ederken depremzede vatandaşların nasıl oy kullanacaklarına yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası rafa kalkan seçim konusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılması yönünde karar aldığı ifade edilirken AK Parti kurmayları, deprem bölgesinde seçimlerin nasıl yapılacağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

Bu konuda Hürriyet'e konuşan AK Parti kurmayları, “Örneğin, Hatay 1 nolu çadır kentin 1 nolu çadırında şu kişiler oturuyor, diye. Yani yıkılan mahallelerle çadır kentler irtibatlandırılabilir. Muhtarlık seçimi olmadığı için önemli değil. Çünkü Hatay için oy kullanıyorsun” dedi.

Deprem bölgesinden göç dolayısıyla naklini aldıranlar için gerekli elektrik yada su faturası istenmeyecek, seçmenlerin hangi adreste kaldığını beyan etmesi yeterli görülecek.

Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YENİ KİMLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Nüfus müdürlükleri deprem bölgelerinde AFAD ile koordineli bir şekilde konteyner ve çadır kentlerde kalanların yeni kimliklerinin çıkarılması için çalışmalara başladı. Nüfus müdürlükleri eski kimliği olanların parmak izini alıp yeni kimlik veriyor, yeni kimliği olup kaydı olanlara da yeniden kimlik çıkarıyor ya da geçici kimlik kartı veriyor.

Ayrıca, başka bir şehre gelen ancak kaydını aldırmayan, evi yıkıldığı için adresi de silinen depremzedeler de “en son kayıtlı” olduğu yerde oy kullanabilecek.

Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

OTEL VE YURTLARDA KALAN DEPREMZEDELER NE YAPACAK?

Otellerde ve yurtlarda kalan depremzede vatandaşlar da öğrenciler gibi ikinci adresleri olan yerlerde oy kullanabilecek.

ÖLEN SEÇMENLERİN DURUMU

Depremde yaşamını yitirenlerin nüfus sisteminden düşüldüğü için yeni kimlik çıkartılamadığı için oy kullanılamayacağını belirten AK Parti kurmayları, Türkiye ölülerin kayıt altına alınması konusunda çok profesyonel. Ölen kişilerin öldüğü andan itibaren kayıtları işleniyor. Oy kullanabilmek için kimlik şartı var. Geçmişte bir mezrada 30 oy kullanılıyordu ve buraya PKK gelip çöküp mührü basmışlığı vardı. Artık Türkiye’de Seçim güvenliğinin tehlikede olma ihtimali yok. Bir insanın oy kullanabilmesi için seçmen kağıdı listeye çıkıyor. Listeye çıktığında isimlerini kontrol edecekler" ifadelerin kullandı.

Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Detaylar ortaya çıktı!

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