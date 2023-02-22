Depremzede vatandaştan Lütfü Savaş'a istifa çağrısı: "Onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum"

Deprem felaketinin yaşandığı Hatay'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte çadır kentleri ziyaret etti. Bu sırada bir depremzede vatandaş, Kılıçdaroğlu'nun yanında Lütfü Savaş'ı istifaya çağırdı.

"SİZDEN RİCA EDİYORUM, LÜTFEN, İSTİFA ETMENİZİ İSTİYORUM"

Vatandaş, Savaş'a, "Başkanım sizden de razıydık. Sizden rica ediyorum, lütfen, bir onur meselesi olarak istifa etmenizi istiyorum, lütfen" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Lütfü Savaş, "Niye edelim, nasıl edeceğiz?" dedi.

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"İBB, KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYOR, HATAY BELEDİYESİ ORTADA YOK"

Depremzede vatandaş tekrar söz alarak, "Sizden çok razıyız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ülkemizin diğer ucundan, ülkemizin güneyine kadar geliyor. Burada Afet Koordinasyon Merkezi kuruyor, ondan sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyemiz ortada yok" ifadelerini kullandı.

"BU KENTİ MAALESEF ISLAH EDEMEDİNİZ"

Lütfü Savaş, bu sözleri ardından, "Sen mağdursun, bizim arkadaşlar da mağdur" diye karşılık verdi. Bu sözlerin ardından depremzede vatandaş, "20 yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde, Hatay Büyükşehir Belediyesi olmadan önce de Antakya ilçe belediyesinde, belediye başkanlığını yaptınız. 20 yıldır belediye başkanlığı yaptınız. Bu kenti maalesef ıslah edemediniz. Bu felaketi öngöremediniz. Biz sizden razıydık ama bu saatten sonra sizin yerimizdeki kıymetiniz kalsın diye lütfen istifa edin" diye konuştu.