Depremzede yaşadıklarını Erdoğan'a anlattı! İş adamı, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri alacaksın" demiş

Kahramanmaraş'taki bir depremzede CHP'li vekilin yönlendirdiği iş insanın kendisine konteyner vermediğini ifade ederek, "İş adamı 'Sana konteyner vermemize il başkanı bile karşı çıkıyor, gelip ya CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın ki üye kartıyla gelip konteynerini alacaksın' dedi" diye konuştu.

Melahat Ersoy
Editör
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Depremzede yaşadıklarını Erdoğan'a anlattı! İş adamı, "CHP'ye ya da HDP'ye üye olacaksın konteyneri alacaksın" demiş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların barınma ihtiyacı ortaya çıktı. Bir vatandaş, çadır ihtiyacı için CHP'li Ali Öztunç ile görüştüğünü daha sonra ise bir iş adamı tarafından arandığını söyleyerek başından geçenleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlattı.

"BU ADAM BİZE TERS, NASIL KONTEYNER VERİRSİNİZ?"

Depremzede vatandaş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ben çadıra geldim. Ali Öztunç da oradaydı. Dedim ki bize çadır ver. Tamam dedi. Yanındakilere iki çadır derhal götürün, kurun dedi. O kişi de öğrendim büyük biriymiş. Bekledim, bekledim çadırları kendi çevresine dağıtıyorlar. Vermediler. Dedim ki ne oldu? Bir dahaki sefere çadır kalmadı dedi. Sonrasında çektim gittim. İki gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç beni aradı. Dedi ki 'Ben sana istediğin kadar konteyner gönderiyorum. Şu an nerede oturuyorsan bana at gönderiyorum.' dedi. Sonrasında ben anlamadığım için oğluma konum atmasını söyledim. Çocuk gitmiş beklemiş demişler ki 'Siz bu adama nasıl konteyner verirsiniz? Bu adam bize ters bir adam.'" şeklinde konuştu.

"NE VATANIMI NE BAYRAĞIMI SATARIM"

Çadır verilmesi için kendisinden CHP'ye üye olunmasının istendiğini ifade eden vatandaş şunları dile getirdi: "Öğlen oldu, akşam oldu bekledim hala çadır yok. Telefon ettim ne oldu bizim konteyner işi dedim. Bana, 'Sana konteyner vermek için İl Başkanı bile karşı çıkıyor. Siyasiler karşı çıkıyor. Sana konteyner veremeyeceğiz. Gelip ya CHP'ye üye olacaksın ya da HDP'ye üye olacaksın' dediler. Ben canımı veririm, ne vatanımı ne bayrağımı satarım. Sizin gibi vatansızlara ne de üye olurum. O konteynerları da istemiyorum. Siz verecektiniz 2 çadır devletim gönderdi 10 çadır gönderdi. TIR ile gıda, odun, kömür gönderdi. Sizin hiçbir şeyinize ihtiyacım yok. Kapatın bir daha da beni aramayın dedim."

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