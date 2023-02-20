Depremzedeler enkazda eşya ve elbise arama derdine düştü! Görevli tepki gösterdi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkazlara giden depremzede vatandaşlar, eşya ve giyecek elbise aradı. Depremzedelerin bu davranışı görevlilerin tepkisini çekti.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkıcı depremlerde binlerce insan hayatını kaybedip yaralandı. Depremlerde binlerce bina yıkıldı, en büyük hasar Kahramanmaraş'ta meydana geldi.

Depremzedeler enkazda eşya ve elbise arama derdine düştü! Görevli tepki gösterdi!

Kent merkezinde bulunan Trabzon Bulvarı’nda yıkılan evler ve işyerlerinin enkazlarının kaldırma işlemleri devam ederken bazı depremzedeler eşya derdine düştü.

Depremzedeler enkazda eşya ve elbise arama derdine düştü! Görevli tepki gösterdi!

EŞYA DERDİNE DÜŞTÜLER

Çevresindeki bütün binalar yıkılan ve ağır hasar alan Karabekiroğlu Apartmanı'nın hemen yanında enkaza dönmüş evler üzerinde kıyafet arayan depremzedeler, görevlileri çileden çıkardı. Murat Dilken isimli vatandaş, yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Depremzedeler enkazda eşya ve elbise arama derdine düştü! Görevli tepki gösterdi!

"MİLLET CAN, BUNLAR MAL DERDİNDE"

Depremzedelerin enkaz üzerinde kıyafet arayışının duyarsızlık olduğunu söyleyen Murat Dilken, “Millet can derdinde bunlar mal derdinde. Şu anda artçılar devam ediyor biz bu binayı yıkmaya geldik bir an önce indirmemiz lazım ki bir can zarar görmesin. Eğitim şart dedik dalga geçtik ama eğitim gerçekten şart bu memlekette bu kadar duyarsız olmayalım. Canlar gitmiş bunlar daha bir çaput peşinde. Artçılar devam ediyor, sabah sallandık, akşam sallandık, gündüz sallanıyoruz. Bu 6 ay, 1 yıl devam edecek. Yukarıda bir de kedi var alabilirsek onu da alacağız” dedi.

Depremzedeler enkazda eşya ve elbise arama derdine düştü! Görevli tepki gösterdi!

Öte yandan, canlarını hiçe sayarak eşya derdine düşen depremzedeler olay yerine gelen polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

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