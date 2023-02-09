Depremzedeler havaalanlarına akın etti! İstanbul ve Ankara'ya tahliyeler başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin tahliye çalışmaları başlatıldı. Türk Hava Yolları Basın Danışmanı 170 sefer ile vatandaşların tahliyesini gerçekleştireceklerini söyledi.

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Depremzedeler havaalanlarına akın etti! İstanbul ve Ankara'ya tahliyeler başladı!

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından depremzedelerin tahliyesi için önemli bir açıklamada bulundu. Yahya Üstün bu sabah 07.00'de başlatılan tahliye operasyonunun kış şartlarına rağmen planlandığı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Depremzedeler havaalanlarına akın etti! İstanbul ve Ankara'ya tahliyeler başladı!

İSTANBUL VE ANKARA'YA TAHLİYELER BAŞLADI

Gece 23.50 saatleri itibariyle 80 sefer tamamlanırken, 14 bin 68 vatandaş İstanbul ve Ankara'ya ulaştırıldığını aktarıldı. Üstün, 9 Şubat sabah 07.00'a kadar kalan 93 seferi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşı da tahliye etmiş olacaklarını ifade etti.

170 SEFER PLANLANDI

Üstün, "9 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 saatleri arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz" dedi.

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