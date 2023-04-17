Depremzedeler için açılan çeşitli kurslar moral oluyor

Bingöl'e gelen onlarca aile de merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan Mürsel Paşa KYK Yurdunda misafir ediliyor. KYK yurdunda misafir edilen depremzedeler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli kurslar açıldı.

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Depremzedeler için açılan çeşitli kurslar moral oluyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Bingöl'deki KYK yurtlarında misafir edilen depremzedeler, bir nebze de olsa depremin bıraktığı izleri kurslarda silmeye çalışıyor.

Depremzedeler için açılan çeşitli kurslar moral oluyor

DEPREMZEDELER İÇİN HALK EĞİTİM BÜNYESİNDE ÇEŞİTLİ KURSTLAR AÇILDI

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bini aşkın vatandaş hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı. İki büyük depremden dolayı evleri ağır hasar alan ve yıkılan birçok depremzede de Türkiye'nin çeşitli illerindeki KYK yurtlarında misafir edilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Bingöl'e gelen onlarca aile de merkez Kültür Mahallesi'nde bulunan Mürsel Paşa KYK Yurdunda misafir ediliyor. KYK yurdunda misafir edilen depremzedeler için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çeşitli kurslar açıldı. Bu kurslarda eğitim gören aileler, Halk Eğitim Merkezince görevlendirilen kurs hocalarıyla bir nebze de olsa depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Depremzedeler için açılan çeşitli kurslar moral oluyor

"BİR NEBZE DE OLSA YARALARINA MERHEM OLMAK İSTİYORUZ"

Deprem dolayı KYK yurtlarında misafir edilen ailelerle kalite zaman geçirmek için çalıştıklarını belirten kurs hocası Zeynep Kayaokay Çelik, "Depremden önce burada Halk Eğitim tarafından açtığımız kurslar vardı. Filografi, amigurumi, bebek yapımı, keçe çanta yapımı, ahşap, tel kırma gibi kurslarımız var. Malum deprem oldu ve üniversite öğrencileri memleketlerine gitmek zorunda kaldı ve akabinde depremzedeler yurtlara geldiler. Bu depremi biraz da olsa unutturmak için, acılarını biraz da olsa dindirmek amacıyla kurslara devam ediyoruz. Onlarla daha iyi ve kaliteli zaman geçirmek istiyoruz. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmak istiyoruz. İnşallah başarmışız diye umuyorum" dedi.

KAYNAK: İHA

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