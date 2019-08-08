Depremzedeler için konaklama çadırlar kuruluyor

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilçe stadında depremzedelerin geceyi geçirmeleri için konaklama çadırları kuruluyor. Ayrıca depremzedeler için yardım ve ikram çadırları kuruldu.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından ilçe stadında depremzedelerin geceyi geçirmeleri için konaklama çadırları kurulurken, yan yana bulunan Bozkurt Belediyesi ve İlçe Emniyet Amirliği önünde ise ikram çadırı kuruldu. Bozkurt'ta Kurulan ikram çadırında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından su, çay, kahve ve gıda ikramlarında bulunulacağı öğrenildi.

Depremin merkez üssü olan Bozkurt'ta, 6 büyüklüğündeki depremde binaların çatı bölümlerindeki tuğlaların sarsıntı sırasında yere düştüğü gözlendi. Evlerinde hasar bulunan ve depremden etkilenen vatandaşların çoğu evlerine giremezken, vakitlerini hala sokaklarda geçiriyor.

Öte yandan, depremin merkez üssü Bozkurt'a bağlı köylerde depremzedeler için yardım ve ikram çadırları kuruldu.

Kaynak: İHA